ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 09:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
نورا المري
أفاد محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه اعتبارا من الغد ستنكسر الموجة الحارة نسبيا على البلاد، وتعود إلى معدلاتها الطبيعية، ولكن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة على أغلب محافظات الجمهورية وخاصة الشمالية.

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يأتي بسبب تأثر البلاد بفصل الصيف الذي بدأ بالأمس، ويقابله ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، مُشيرا إلى أن القاهرة تسجل اليوم 39 درجة.

وأشار " مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية"، إلى وجود شبورة مائية بسيطة غير مؤثرة على الطرق، والملاحة البحرية معتدلة على البحر المتوسط ومضطربه على البحر الأحمر وخليج السويس، متوقعا أن تقل الرؤية في الصباح الباكر وتنخفض درجة الحرارة 4 درجات.

وناشد المواطنين تجنب التواجد في الأماكن المغلقة متابعة النشاط اليومي ومتابعة الظواهر الجوية الحرجة، خلال فترة الصيف والتقلبات الجوية من الرطوبة.

ترشيحاتنا

عمرو دياب يحيى حفلا فى اليونان الخميس المقبل

مرور القاهرة: اليوم إغلاق جزئى بكوبرى 15 مايو لإصلاح الفواصل

الأمير وليام وزوجته وأطفاله يزورون إسرائيل وفلسطين..الاثنين

قصر الإليزيه يشتري أدوات مطبخ بـ 500 ألف يورو

رئيس النقابات الفنية:أرفض أى إهانة وجهت للفنانين وسألجأ للقضاء

فى عيد ميلاده..تعرف على سر باروكة أشرف عبد الغفور

حكم خروج الزوجة من بيت أبيها بغير إذن زوجها

انتهاء محطتى مياه القناطر والحوامدية وبدء تشغيلهما خلال أيام

لجنة بالشيوخ الأمريكي تقر مشروع قانون يمنع تسليم تركيا مقاتلات إف-35

عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي

اليوم .. وصول أول وفد سياحي مجري لزيارة مسار العائلة المقدسة

الجزائر تقطع الإنترنت عن جميع أنحاء البلاد خلال امتحانات الثانوية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

فرنسيان يرسلان أطباق وأدوات مطبخ إلى الإليزيه .. تعرف على السبب

شوبير يعلن وظيفة البدري بالأهرام و اسم المدير الفني للفريق

الجزائر تقطع الإنترنت عن جميع أنحاء البلاد خلال امتحانات الثانوية

وزير الداخلية الإيطالي: سفن إنقاذ المهاجرين لن تطأ ترابنا

عادل محمود.. طبيب مصري نابغة نعاه بيل جيتس وأنقذ حياة الآلاف.. صور

أجاي يوجه رسالة لجماهير الأهلي من معسكر برج العرب

عمرو سلامة: صبا مبارك بتاخد منشطات تمثيل

جاكيت ميلانيا ترامب خلال زيارتها لأطفال اللاجئين يثير غضب رواد مواقع التواصل

لجنة بالشيوخ الأمريكي تقر مشروع قانون يمنع تسليم تركيا مقاتلات إف-35

عبد الحكيم عبد الناصر عن سك عملة باسم والده: لفتة لن تحدث إلا في عهد السيسي

20 مشهدا في أخطر شهادة لرئيس أمن الدولة الأسبق.. تحدث عن خطط حماس وحزب الله والإخوان.. وكشف خطابات المكتب الدبلوماسي المصري في رام الله.. وفضح البرادعي ولقاءات التنظيم الدولي

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث تصميمات مايوه المحجبات "البوركيني في 2018 ..صور

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو
تعرف على حالة الطقس اليوم .. فيديو
شاهد .. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر «Google Earth»
شادي عيسى: المنتخبات العربية بحاجة إلى طبيب نفسي قبل الحلول الفنية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟