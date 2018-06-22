الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

أفاد محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بأنه اعتبارا من الغد ستنكسر الموجة الحارة نسبيا على البلاد، وتعود إلى معدلاتها الطبيعية، ولكن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة على أغلب محافظات الجمهورية وخاصة الشمالية.



وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يأتي بسبب تأثر البلاد بفصل الصيف الذي بدأ بالأمس، ويقابله ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، مُشيرا إلى أن القاهرة تسجل اليوم 39 درجة.



وأشار " مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية"، إلى وجود شبورة مائية بسيطة غير مؤثرة على الطرق، والملاحة البحرية معتدلة على البحر المتوسط ومضطربه على البحر الأحمر وخليج السويس، متوقعا أن تقل الرؤية في الصباح الباكر وتنخفض درجة الحرارة 4 درجات.



وناشد المواطنين تجنب التواجد في الأماكن المغلقة متابعة النشاط اليومي ومتابعة الظواهر الجوية الحرجة، خلال فترة الصيف والتقلبات الجوية من الرطوبة.

