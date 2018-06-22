زاهر: الفشل فى إدارة الثروة المعدنية يحرم الدولة من المليارات

قال الدكتور محمد زاهر رئيس لجنة الطاقة والتعدين بمجلس الأعمال المصري الكندي إن مصر تقبع على ثروة معدنية ضخمة أبرزها الذهب والمعادن المصاحبة ولكنها مهملة منذ سنوات بعيدة، ولم تستغل بالشكل الذي يعود عليها بالنفع على الاقتصاد القومى.



وأكد "زاهر" في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن استغلال تلك المعادن يعود بمليارات الدولارات على الاقتصاد ويصب في إيرادات خزانة الدولة إذا ما تم إدارة و استغلال هذه الثروات باستراتيجية واضحة واحترافية.



وأضاف أن مصر لديها العديد من المناجم التي تستطيع أن تحقق نقلة نوعية لمصر على غرار دول العالم مثل: بيرو و تشيلي والأرجنتين وتركيا وإيران وغرب إفريقيا وغيرها،مشيرًا إلى بطء كبير وغير مبرر من الحكومة في إدارتها لملف الثروة المعدنية.



وأشار رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصري الكندى إلى أن منجم السكري يبلغ إنتاجه الحالي حوالي 500 الف أوقية سنويًا، ومتوقع أن يصل إلى 600 ألف أوقية سنويًا، إذ تقسّم الأرباح بين مصر و الشركة الأسترالية مناصفة.



وتعد شركة السكري لمناجم الذهب التي تأسست عام 2005 شركة مشتركة بين سنتامين الأسترالية وهيئة الثروة المعدنية المصرية، بناء على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1994.



وأعلنت شركة سنتامين الأسترالية التى تعمل بمنجم السكرى أن أرباح مصر من انتاجها لذهب السكري وصل هذا العام لـ 309.2 مليون دولار.

