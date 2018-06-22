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فن

4 مشاهد في دراما رمضان تعتلى نسب يوتيوب

الجمعة 22/يونيو/2018 - 12:53 م
صدى البلد
أحمد البهي
احتلت 4 مشاهد من دراما رمضان الماضى، أعلى نسب مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تمكنت من حجز أماكنها ضمن قائمة الأعلى مشاهدة عبر هذا الموقع الشهير.

وجاء ترتيب المشاهد كالآتى، ففى المركز الأول احتل مشهد النهاية فى مسلسل "سلسال الدم " المركز الأول، والذى قامت ببطولته الفنانة عبلة كامل ورياض الخولى.

وجاء في المركز الثانى مشهد مقتل "عمرو عبد الجليل" داخل أحداث مسلسل "طايع"، وفى المركز الثالث جاء مشهد انتقام أمير كرارة من هيثم زكى ضمن أحداث مسلسل "كلبش 2".

والمركز الرابع كان من نصيب مسلسل "نسر الصعيد"، حيث جاء مشهد زواج محمد رمضان من عائشة بن أحمد ضمن أحداث العمل، من ضمن الأعلى مشاهدة.

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