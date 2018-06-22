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أخبار البلد

العقاري: تصدير الموالح والعنب لأوروجواي بداية مبشرة لوزير الزراعة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:12 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد العقاري نقيب الفلاحين أن إعلان وزير الزراعة  فتح سوقين جديدتين للصادرات الزراعية المصرية من محصولي الموالح والعنب بدولة أوروجواي هي خطوة ممتازة لوزارة الزراعة ويفتح أفاقا جديدة أمام المحاصيل الأخرى للتصدير لعدد من الدول الجديدة.

وأضاف العقاري خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد أن إعلان وزارة الزراعة تخصيص قطاع لخدمة تصدير المنتجات الزراعية المصرية هى بداية مبشرة لوزير الزراعة الجديد خلال هذه الفترة متمنيا أن يتم تطبيق فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فى عدد من الدول الأخرى.

وتابع نقيب الفلاحين أن الاهتمام بالمحاصيل التي ينتجها الفلاح المصرى وفتح أسواق جديدة سواء فى دول أمريكا اللاتينية أو أوروبا أو الدول العربية، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه يجب أن يتم عمل توعية وإرشاد للفلاح المصري لكى يقوم بإنتاج محاصيل صالحة للتصدير ودون استخدام الكيماويات خلال الزراعة.

يذكر أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلن نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح سوقين جديدتين للصادرات الزراعية المصرية من محصولي الموالح والعنب بدولة أوروجواي.

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