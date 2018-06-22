نصر سالم: الجيش يواجه السيناريو الأسوأ في مكافحة الإرهاب بسيناء

قال اللواء نصر سالم الخبير الاستراتيجي، إن قواتنا المسلحة في سيناء تواجه خلال الفترة الحالية السيناريو الأصعب والأسوأ في معركتها ضد العناصر الإرهابية، موضحا أن تلك العناصر لجأت إلى الاختباء تماما، وهو ما يستغرق وقت في عمليات البحث عنهم في الأنفاق والصحاري.



وأشار "سالم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التليفزيون المصري، اليوم الجمعة، أن المرحلة الأفضل في مكافحة الإرهاب كانت المواجهة مع العناصر الإرهابية، مُشيرا إلى أن مساحة سيناء تقدر 61 ألف كيلو، والعناصر تتمركز في نحو مساحة لا تتعدى ألف كيلو متر، ومع ذلك يتم البحث عن العناصر في كافة أرجاء سيناء.



ولفت "الخبير الاستراتيجي"، إلى أن العملية الشاملة بدأت 9 فبراير، وهي الآن في الشهر الخامس، بدأت بوتيرة سريعة في إصدار البيانات لطمأنة المواطنين على العملية الشاملة وسيرها، مُشيرا إلى أن تأخر إصدار البيانات الآن، يرجع إلى استمرار النبش والبحث عن العناصر الإرهابية.



وأكد استمرار معركة القوات المسلحة، ضد العناصر الإرهابية حتى تحقيق الهدف، دون توقيت زمني محدد، مؤكدا أن القوات تعمل تواجه الإرهابيين أنفسهم، والمشتبه فيهم جنائيا لأنهم يسببوا خطورة على حياة المواطنين والأمن.

