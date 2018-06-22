عام دراسي واحد يزيد من معدل ذكاء الطالب

ذكرت دراسة حديثة، أن عاما من التعليم يزيد من معدل الذكاء بقيم صغيرة ولكنها ملحوظة من معدل ذكاء الطالب.



وقال الدكتور ستيوارت جيه ريتشي، أستاذ الطب النفسى في جامعة أدنبرة : "تقدم تحليلاتنا أقوى دليل حتى الآن على أن التعليم يرفع درجات اختبار الذكاء لدى الطالب.. فقد نظرنا في 42 مجموعة بيانات باستخدام العديد من التصميمات البحثية المختلفة، ووجدنا أن إجمالي العام الدراسي الإضافي بهذه الطريقة أدى إلى تحسين معدل درجات الذكاء لدى الطالب بمعدل تراوح ما بين 1 إلى 5 نقاط".



وأظهرت الأبحاث أن سنوات التعليم والذكاء كانت مرتبطة بعضها البعض، ولكن لم يتضح ما إذا كان ذلك بسبب أن التعليم يعزز الذكاء أو لأن الأفراد الذين يبدؤون في درجات أعلى في معدل الذكاء من المرجح أن يظلوا في المدرسة لفترة أطول.



وقد تم نشر الآن العديد من الدراسات الفردية حول هذا السؤال، ورأى "ريتشى" والباحث المشارك "إليوت تاكر"، فى جامعة تاكساس ، فرصة لتوضيح طبيعة العلاقة التعليمية مع الطلاب.. ويوضح "ريتشى": لقد شعرنا بأن الوقت قد حان لإجراء تحليل تلوى يجمع بين جميع الدراسات السابقة للتوصل إلى نتيجة لشاملة لمدى تعزيز التعليم للذكاء.



لذلك، نظر الباحثون في ثلاثة أنواع من الدراسات شبه التجريبية من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك المقالات المنشورة والكتب والمقالات الأولية وورقات العمل والرسائل العلمية والأطروحات. يشمل النوع الأول من الدراسة البيانات التي تم جمعها من الأفراد مع مرور الوقت ، بما في ذلك القياسات الاستخبارية التي تم الحصول عليها قبل وبعد الانتهاء من تعليم الأفراد، وهذا يسمح للباحثين بالتأقلم مع مستوى الذكاء المسبق للمشاركين عند دراسة العلاقة بين سنوات الدراسة وذكاء لاحق.



ويستفيد النوع الثاني من الدراسة من "التجارب الطبيعية" في شكل تغييرات في السياسة تؤدي إلى بقاء الأفراد في المدرسة لفترات زمنية مختلفة. وفي إحدى الدراسات، على سبيل المثال ، قام الباحثون بفحص بيانات من الستينيات عندما قامت النرويج بالتدريج بسياسة جديدة زادت من متطلبات التعليم الأساسي لمدة عامين ، واختبار ما إذا كانت درجات معدل الذكاء أعلى بالنسبة للطلاب الذين حصلوا على المزيد من التعليم الإلزامي.



وفي النوع الثالث من الدراسة، يستخدم الباحثون حالات انقطاع سن الالتحاق بالمدارس لمقارنة الأطفال المتشابهين في العمر ولكنهم يتمتعون بمستويات مختلفة من التعليم بسبب تواريخ ميلادهم المحددة، ولإدراجها في التحليل التلوي، كان على كل مجموعة بيانات توفير درجات معرفية تم الحصول عليها من القياس الموضوعي مع المشاركين الذين كانوا يبلغون من العمر 6 أعوام أو أكثر وصحة معرفية..وقد نتج عن ذلك 42 مجموعة بيانات من 28 دراسة تم جمعها من إجمالي 615 ألفا و812 فردًا.



وفي كل واحد من ثلاثة أنواع من الدراسات، وجد الباحثون أن سنة إضافية من التعليم ارتبطت بزيادة في معدل الذكاء تراوحت بين 1.197 نقطة من نقاط الذكاء إلى 5.229 نقطة الذكاء.



وأشارت الدراسات إلى أن سنة إضافية من التعليم ترتبط بمتوسط زيادة قدره 3.394 نقطة الذكاء.. ويلاحظ الباحثون أن كل نوع من أنواع الدراسة لديه نقاط قوة وضعف.وخلصوا إلى أن "الخطوة الحاسمة التالية هي الكشف عن آليات هذه الآثار التعليمية على الذكاء من أجل إعلام السياسات والممارسات التعليمية".