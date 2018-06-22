خبير ينفي غرامات قانون المرور الجديد: لم يناقش حتى الآن.. فيديو

نفى اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الغرامات المقررة بقانون المرور الجديد على قائدي المركبات وملاكها، مؤكدا أن ما يتم تداوله غير صحيح وغير حقيقي.



وقال "الشاهد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التليفزيون المصري، اليوم الجمعة، إن مشروع القانون حتى الآن لم يقر بعد ولم يناقش في مجلس النواب، ومازال في أروقة المجلس، ولا يوجد له لائحة تنفيذية للتطبيق.



ووجه "الخبير المروري"، السائقين على الطرق بالالتزام بالقواعد والسرعة المقررة التي ينص عليها القانون، وخاصة في حالة الهدوء على الطرق السريعة، موضحا أن السرعة المقررة التي ينص عليها القانون هي الحد الأقصى التي يسمح بها الطريق.

