الزراعة: فتح سوقين جديدين للموالح والعنب في أوروجواي

قالت الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الاهتمام بزيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية لكل دول العالم ملف مهم تهتم به وزارة الزراعة، لافتًا إلى أن زيادة الصادرات الزراعية لكل دول العالم له مردود إيجابى على المنتجات الزراعية وتحقيق ربحية للمزارعين.



وأضاف عبد الدايم فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح أون" المذاع على فضائية " أون لايف"، أن الحجر الزراعى يقوم بدور كبير جدًا ويفتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم فتح سوقين جديدين من الموالح والعنب في أوروجواى.



وأوضح أنه تم دخول الثوم والبصل والنباتات الطبية والعطرية فى ملف الصادرات الزراعية ولم تكن موجودة من قبل، مفيدًا بأن هناك معايير صارمة وشديدة لتصدير المنتجات الزراعية فى الخارج.

