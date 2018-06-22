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محافظات

حملة لإزالة مشاتل الأرز المخالفة فى قها

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:05 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة قها حملة موسعة لإزالة مشاتل الأرز المخالفة بمختلف قرى المدينة وذلك فى إطار اللواء محمود عشماوي بالتصدي بكل قوة وكل حسم بإزالة مشاتل الأرز.

وقال طه رشدى رئيس مدينة قها إنه قد تم تشكيل لجنة من الري والإدارة الزراعية وتم تنفيذ حملة لازالة مشاتل الأرز المخالفة وتم إزالة عدد 4 مشاتل بالرش بالمبيد.

وأضاف رئيس المدينة أنه قد تم ايضا شن حملة ليلية لرفع القمامة والمخلفات بمختلف مناطق المدينة واسفرت الحملة عن رفع اكثر من 150 طنا من المخلفات ونقلهم للمدفن الصحى بمدينة أبو زعبل. 

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