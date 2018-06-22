أمر ملكي يعيد للمرأة السعودية 40% من أموالها خلال 48 ساعة

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية أنه خلال أقل من 48 ساعة ستتمكن المرأة السعودية من قيادة السيارة، وذلك بسبب القرار التاريخي والذي سيطبق بشكل فعلي الأحد المقبل، إنفاذًا للأمر الملكي، ويرى اقتصاديون أن القرار سيعيد 40% من دخل النساء والذي كان يستقطع سنويًا في تكاليف السائق.



واستعدادًا لهذه المناسبة انطلقت عدد من الفعاليات التعريفية بمشاركة مجتمعية من جهات حكومية وأهلية في كل من الرياض والدمام وجدة وتبوك؛ لتعزيز مفاهيم الأمان والسلامة لقيادة المركبات، وكيفية استخدام الطرق والتعريف بنظام المرور ولوائحه، وذلك من خلال نشاطات ومسابقات مرورية ميدانية وتقنية موجهة للنساء والأطفال بإشراف مباشر من الإدارة العامة للمرور.



وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الأسر السعودية تنفق ما يقدر بنحو أكثر من 25 مليار ريال رواتب سنوية على السائقين الأجانب العاملين لديها الذين وصل عددهم إلى نحو 1.38 مليون سائق.



وتشير بيانات النشرة الربع سنوية لسوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد العمالة المنزلية غير السعودية بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 2.33 مليون عامل وعاملة، بلغ عدد السائقين منهم نحو 1.38 مليون سائق بما يمثل 60% من العمالة المنزلية المستقدمة من الخارج.