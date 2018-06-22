مجاهد: تذاكر مباراة السعودية متاحة



أضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد أن الباب سيظل مفتوحا للتذاكر حتى موعد المباراة ، كاشفا عن أن حصة مصر من تذاكر مباراتيها الأوروجواي وروسيا لم تنفد ولا تزال متبقية مع إدارة البعثة التي تنوي تقديم كشف بما تسلمته والمباع منها بأرقامها ستعلن عنه فور انتهاء البطولة.



وقال أحمد مجاهد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سبق وأن أعلن عن استعداده لإعادة ثمن التذاكر لأصحابها الراغبين في ذلك إذا تمكنت من إعادة بيعها وخصم نسبة 10‎%‎ من قيمتها.



واختتم عضو مجلس إدارة الاتحاد أن مكاتب الفيفا المسئولة عن التذاكر والمسئولين عن دخول الجماهير لم يخطرونا بأي مشكلة خاصة بحاملي التذاكر المخصصة للاتحاد المصري.

أكد المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المتحدث الرسمي باسمه أن تذاكر مباراة مصر والسعودية المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل بمدينة فولجاجراد لا تزال متاحة لأي ممن يحتاجونها ، وأن إدارة البعثة مستمرة في فتح باب الحصول عليها من خلال مقرها في مدينة المباراة اعتبارا من غد السبت لدى وصولها إلى هناك ، وذلك كما حدث تماما في المباراتين السابقتين.