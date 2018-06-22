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اقتصاد

الإسكان: تسليم أراضى القرعة بسوهاج الجديدة..بعد غد

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:49 ص
أمنة عبد العظيم
أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن جهاز مدينة سوهاج الجديدة سيبدأ بعد غد الأحد 24/6/2018، وحتى يوم الثلاثاء 3/7/2018، فى تسليم قطع الأراضى السكنية بمنطقة الشريط المميز شرق طريق المطار، والسابق حجزها بالقرعة العلنية لعامى 2016، و2017.

وأضاف المهندس طارق السباعى: سيتم تسليم القطع من 1 : 25، يوم الأحد 24/6/2018، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 25/6/2018، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 26/6/2018، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 27/6/2018، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 28/6/2018، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 1/7/2018، والقطع من 151 : 172، والقطعة 186، يوم الاثنين 2/7/2018، وتم تخصيص يوم الثلاثاء 3/7/2018، لمن تخلف عن الاستلام

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