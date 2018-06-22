وزيرا الصناعة وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتطوير ودعم الشركات الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خاصة وأنها تمثل صروح صناعية ضخمة وركائز أساسية في منظومة الصناعة المصرية.



واستعرض اللقاء أهم التحديات التي تواجه تطوير وتنمية هذه الشركات، حيث أكد الوزيران حرصهما الشديد على تقديم جميع الإمكانات المتاحة لتذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات ووضع حلول جذرية تسهم في استعادة هذه الشركات مكانتها على خريطة الصناعة المصرية خاصة وأنها تشمل صناعات استراتيجية مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والالمنيوم والحديد والأسمنت والأدوية والورق.



ويأتى هذا اللقاء في إطار تنفيذ توجهات الحكومة بشأن تحقيق مزيد من التنسيق بين مختلف الوزارات بهدف تحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستدامة إلى جانب السعى لتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الصناعية المتاحة بهدف تقوية القاعدة الصناعية المصرية وزيادة قدرتها التنافسية ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.