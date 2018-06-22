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أخبار العالم

أمريكا تخطط لوضع 20 ألف طفل مهاجر غير شرعي في قواعد عسكرية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:50 ص
عناصر حرس الحدود
عناصر حرس الحدود الأمريكية عند مركز عبور على حدود المكسيك
محمد عثمان
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أمس، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وافقت على استقبال 20 ألف طفل من المهاجرين غير الشرعيين الذين تم احتجازهم على الحدود مع المكسيك في قواعدها العسكرية.

وقالت الوكالة وفقًا لمصدرها داخل البنتاجون، إنه تم التوصل لهذا الاتفاق، على الرغم من عدم الإعلان عنه رسميًا، موضحة أن الحديث يدور حول قواعد عسكرية في ولايتي تكساس وأركنساس.

بدورها، لفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن وزارة الصحة والخدمات الإجتماعية الأمريكية توجهت بهذا الطلب إلى وزارة الدفاع، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية في تلك الحالة يكمن في توفير الظروف المناسبة التي يستطيع فيها المهاجرون غير الشرعيون البقاء مع أطفالهم خلال احتجازهم.

واندلعت قبل أيام شرارة غضب في الإعلام الأمريكي بسبب قيام السلطات الأمريكية بفصل المهاجرين غير الشرعيين عن أطفالهم على الحدود مع المكسيك وإرسالهم إلى مناطق منعزلة، حيث أدت الانتقادات اللاذعة من قبل الإعلام إلى قيام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بتوقيع مرسوم يقضي بعدم فصل المهاجرين غير الشرعيين في منطقة الحدود عن أطفالهم.

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