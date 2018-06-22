ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

خالد أنور.. من هذا المساء للقاء الزعيم

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:54 ص
صدى البلد
أحمد البهي
احتل الفنان الشاب خالد أنور مكانة متقدمة ضمن الأسماء الأعلى بحثًا على محرك البحث الإلكتروني "جوجل"، وذلك بعد تألقه الفنى فى مسلسل "عوالم خفية"، والذى قام ببطولته مع الفنان الكبير عادل إمام.

وجاءت انطلاقة "انور" بعد تميزه فى مسلسل "هذا المساء" العام الماضى، حيث قدم دورا مميزا داخل الأحداث، وشارك كل من محمد فراج وحنان مطاوع وإياد نصار فى بطولة العمل .

ويعرض للفنان الشاب خالد أـنور، حاليًا، مسلسل "كأنه امبارح"، والذى يشارك فى بطولته رانيا يوسف وأحمد وفيق، والعمل تدور أحداثه فى إطار 60 حلقة.

ترشيحاتنا

السفارة الأمريكية تنعى العالم المصري النابغة عادل محمود

طارق الشناوي: الفخراني أفضل ممثل دراما في شهر رمضان

مجاهد: تذاكر مباراة السعودية متاحة

قصر الإليزيه يشتري أدوات مطبخ بـ 500 ألف يورو

مع انتشار طفايات الحريق "المغشوشة".. تعرف على شراء الأصلية وطرق كشف "المضروب" وأسعارها تتراوح من 135 -800 جنيه

أجاي يوجه رسالة لجماهير الأهلي من معسكر برج العرب

وزيرا الصناعة وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بدون حرمان يمكنك تحضير آيس كريم لايت بالفراولة

روسيا تطلق قمرا صناعيا جديدا لمصر

تعرف على أول رد لماجدة خير الله بعد إعلان أشرف زكى مقاضاتها

هوكس يضم السلوفيني "الرائع" دونتشيتش ويبادله مع مافريكس

خالد أنور.. من هذا المساء للقاء الزعيم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث تصميمات مايوه المحجبات "البوركيني في 2018 ..صور

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

فيديو

خبير ينفي غرامات قانون المرور الجديد: لم يناقش حتى الآن.. فيديو
الزراعة: فتح سوقين جديدين للموالح والعنب في أوروجواي
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو
تعرف على حالة الطقس اليوم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟