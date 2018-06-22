خالد أنور.. من هذا المساء للقاء الزعيم

احتل الفنان الشاب خالد أنور مكانة متقدمة ضمن الأسماء الأعلى بحثًا على محرك البحث الإلكتروني "جوجل"، وذلك بعد تألقه الفنى فى مسلسل "عوالم خفية"، والذى قام ببطولته مع الفنان الكبير عادل إمام.



وجاءت انطلاقة "انور" بعد تميزه فى مسلسل "هذا المساء" العام الماضى، حيث قدم دورا مميزا داخل الأحداث، وشارك كل من محمد فراج وحنان مطاوع وإياد نصار فى بطولة العمل .



ويعرض للفنان الشاب خالد أـنور، حاليًا، مسلسل "كأنه امبارح"، والذى يشارك فى بطولته رانيا يوسف وأحمد وفيق، والعمل تدور أحداثه فى إطار 60 حلقة.