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أخبار العالم

السفارة الأمريكية تنعى العالم المصري النابغة عادل محمود

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:51 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
أعربت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تعازيها لعائلة وأصدقاء الدكتور عادل محمود، خبير الأمراض المعدية المصري الأمريكي، الذي وافته المنية إثر تعرضه لنزيف بالمخ أثناء تلقيه العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت السفارة عبر صفحتها بموقع فيس بوك إن الفقيد لعب دورا حيويا في تطوير لقاحات إنقاذ الحياة، كما ساهم عمله في التقدم الكبير في مجال الصحة العامة، لا سيما في مجال صحة المرأة والطفل.

يذكر أن رجل الأعمال الأمريكي الشهير بيل جيتس نعى الدكتور عادل محمود وقال عبر حسابه بموقع تويتر: "في وقت سابق من هذا الشهر، فقد العالم واحدا من أعظم مبدعي اللقاحات في عصرنا، الطبيب عادل محمود الذي أنقذ حياة عدد لا يحصى من الأطفال".

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز، الفقيد بأنه لعب دورا حيويا في تطوير اللقاحات الطبية التى أنقذت أرواح الكثيرين خاصة ضد سرطان الرحم، كما ساعد في اكتشاف لقاح مضاد للحصبة والجدري.

يذكر أن الطبيب الراحل ولد في 24 أغسطس عام 1941 بالقاهرة وهو الأكبر بين 3 أخوات، وكان والده مهندسًا زراعيًا، ووفقا للصحيفة كانت تعرض الفقيد لتجربة كان لها تأثير عميق عليه وهو طفل في العاشرة من عمره حيث أصيب والده بالتهاب رئوي، وذهب إلى صيدلية لشراء دواء البنسلين ولكنه عندما عاد اكن والده فارق الحياة وبوصفه الابن الأكبر، أصبح المسؤول عن أسرته وقالت زوجته: "كنت أتساءل إن كانت قوته رؤيته الواضحة نشأت من إرغامه على القيام بهذه الأدوار في سن مبكرة".

وأوضحت الصحيفة أن الفقيد درس الطب في جامعة القاهرة، وتخرج في عام 1963، ثم غادر مصر لبريطانيا في عام 1968 وحصل على الدكتوراه من كلية لندن للصحة والطب المداري في عام 1971، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1973 وأصبح باحثًا في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند ، وتولى رئاسة قسم الطب بالجامعة في عام 1987.

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