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منوعات

فضيحة في مستشفى بريطانية تجبر رئيسة الوزراء على التدخل

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:57 ص
تيريزا ماي
تيريزا ماي
محمد علي
في وقائع غريبة تعد جرائم في حد ذاتها، كشف تقرير في بريطانيا عن إقدام مسئولي مستشفى على إزهاق أرواح الناس بطريقة تصل لأن تكون متعمدة، وتسببت في وفاة المئات من المرضى في فترة نحو عقد من الزمان.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن أكثر من 450 مريضا لقوا حتفهم بمستشفى كان يعطي مرضاه مسكنات قوية دون وصفة طبية مناسبة، وهو ما اعتبر محاولة للقتل وفضيحة طالت المئات.

وقال الادعاء البريطاني إنه يدرس إمكانية توجيه تهم جنائية ضد أطباء وومرضى ومديري مستشفى جوسبورت وور ميموريال، لإيذائهم مئات المرضى خلال الفترة من 1989 إلى سنة 2000.

وكان مستشفى جوسبورت يعطي المرضى ليس مواد مسكنة فحسب بل مواد تحتوي على نسب من مواد أفيونية بشكل عام للجميع، وهو ما يفتح فصلا من التحقيقات حول سكوت الجهات الرقابية عن ذلك.

وتعد فضيحة المستشفى أمرًا غير عاديًا، إذ تدخلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي قالت أمام البرلمان "أحداث مستشفى جوسبورت ميموريال مأساوية ومزعجة للغاية وسببت حزنا والنتائج مفجعة"، موجهة بتحرك حكومي لكشف ملابسات انتهاكات المستشفى.

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فضيحة في مستشفى بريطانية تجبر رئيسة الوزراء على التدخل

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