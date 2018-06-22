غدًا.. رشا نبيل تعود لبرنامج مصر النهارده

تعود الإعلامية رشا نبيل لبرنامج "مصر النهارده" الذى يذاع على شاشة "مصر الأولى" بالتليفزيون المصرى، غدًا السبت وذلك بعد فترة توقف خلال إجازة رمضان والعيد.



جدير بالذكر أن البرنامج يعرض طوال الأسبوع فى العاشرة مساءً .



كما انضمت الإعلامية رشا نبيل للجنة تحكيم حفل مشروعات تخرج طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون دفعة 2017/ 2018، والذى يقام في تمام العاشرة من صباح الأحد المقبل الموافق 24 يونيو، بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي، مع ألبرت شفيق رئيس شبكة قنوات النهار، والدكتور محمد سعيد محفوظ، رئيس تحرير قناة on live.

