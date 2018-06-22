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كأس العالم

تعرف على الراتب الشهرى المقترح لخليفة كوبر فى منتخب مصر

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:56 ص
كوبر
كوبر
منتصر المرشدي
حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة قيمة الراتب الشهري للمدير الفنى الأجنبى الذى يرغب فى التعاقد معه حال إقالة الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر عقب العروض المخيبة للآمال.

ووضع هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة سقفا ماليا للمدير الفنى الجديد لا يتجاوز 100 ألف دولار شهريا.

ويلتقى منتخب مصر مع السعودية فى الخامس والعشرين من يونيو الجارى بختام مباريات الدور الأول لكأس العالم بروسيا عقب تلقيه خسارتين أمام أوروجواي وروسيا.

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