ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نائب وزير التعليم يعقد اجتماعا لوضع أسس تدريب معلمي الصفوف الأولى

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:59 ص
الدكتور محمد عمر
الدكتور محمد عمر
ياســـمين بدوي
اجتمع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين ومدير مشروع التعلم في الصفوف الأولى بأعضاء اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم في الصفوف الأولى، برئاسة الدكتور حسن إسماعيل فارس، وعضوية كل من الدكتورة هناء قاسم حسانين مدير عام الإدارة العامة للقرائية بالوزارة، والدكتور حسن عبد الباسط الجاويش مدير إدارة الترقي بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وبحضور منسقي الصفوف الأولى بكل المحافظات، وذلك بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لوضع أسس وآليات تدريب معلمي الصفوف الأولى طبقا لرؤية الوزارة 2020-2030.

وأشاد الدكتور عمر بخبرات هؤلاء المنسقين، وأكد على رؤية الوزارة التي طرحها معالي الوزير لتطوير التعليم لتبدأ بهذه الصفوف الأولى، وأن هذه الفترة الجميع يعمل بقلب وفكر واحد ويتعاون الجميع لتتكامل الجهود، وتم خلال الاجتماع تحديد أدوار ومسؤوليات المنسقين، على أن تبدأ تدريبات المدربين إعتبارًا من الأسبوع القادم، يليها تدريب المعلمين والموجهين حتى منتصف أغسطس ٢٠١٨.

وأكد دكتور حسن فارس رئيس اللجنة، على أهمية العمل على تحقيق تدريبات على مستوى عاٍل من الجودة وأهمية تذليل كل الصعوبات.

كما أشار دكتور حسن الجاويش على ضرورة الاستعانة بالمدربين الذين لديهم خبرات كبيرة في برامج التعلم في الصفوف الأولى، واستمعت اللجنة لآراء المنسقين، وأكدت دكتورة هناء قاسم على أهمية تلافي التحديات، واختيار المدربين الأكفاء، واختيار قاعات التدريب المناسبة والمهيأة لإنجاح التدريب.

وأشار دكتور محمد عمر إلى مراجعة قوائم القاعات المرشحة لتنفيذ التدريبات بها وإفادة اللجنة بصورة عاجلة والتيسير على السادة المعلمين، لتكون جميع القاعات تغطى كافة الإدارات التعليمية المستهدفة.

ترشيحاتنا

أمر ملكي يعيد للمرأة السعودية 40% من أموالها خلال 48 ساعة

وزيرا الصناعة وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون المشترك

ننشر تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها خلال أيام

السفارة الأمريكية تنعى العالم المصري النابغة عادل محمود

بدون حرمان يمكنك تحضير آيس كريم لايت بالفراولة

الإسكان: تسليم أراضى القرعة بسوهاج الجديدة..بعد غد

شوبير يعلن وظيفة البدري بالأهرام و اسم المدير الفني للفريق

شاهد.. إصابة ضابط إسرائيلي خلال مواجهات في بيت لحم

فى عيد ميلاده..تعرف على سر باروكة أشرف عبد الغفور

الأمير وليام وزوجته وأطفاله يزورون إسرائيل وفلسطين..الاثنين

أجاي يوجه رسالة لجماهير الأهلي من معسكر برج العرب

نائب وزير التعليم يعقد اجتماعا لوضع أسس تدريب معلمي الصفوف الأولى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث تصميمات مايوه المحجبات "البوركيني في 2018 ..صور

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

جدو: ميسى لازم يتجنس ويلعب مع أسبانيا

فيديو

خبير ينفي غرامات قانون المرور الجديد: لم يناقش حتى الآن.. فيديو
الزراعة: فتح سوقين جديدين للموالح والعنب في أوروجواي
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو
تعرف على حالة الطقس اليوم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟