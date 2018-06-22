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اقتصاد

وزير البترول ممثلا عن مصر فى مؤتمر أوبك غدا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:08 ص
وزير البترول
وزير البترول
مصطفى خلاف ومايكل عياد
يشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ممثلًا عن مصر بصفة مراقب في الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارج أوبك غدًا بالعاصمة النمساوية "فيينا" ، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري العادي رقم 174 لمنظمة الأوبك.

وأوضح الملا أن مشاركة مصر في اجتماعات منظمة الأوبك تأتى تلبية لدعوة المنظمة العالمية لمصر بعد مشاركتها في الاجتماع الوزاري السابق لمنظمة أوبك رقم 173 والذى عقد في نوفمبر الماضى ، مشيرًا إلى أن أسواق البترول العالمية شهدت خلال السنوات الأخيرة تعاونًا غير مسبوق من الدول المنتجة للبترول سواء من داخل منظمة أوبك أو الدول المنتجة من خارج المنظمة وهو ما ساهم بشكل كبير في استعادة توازن سوق البترول تدريجيًا.

وأضاف أن مصر تدعم استمرار التعاون بين المنتجين والمستهلكين لمواجهة التحدى الأكبر خلال الفترة المقبلة المتمثل فى الحفاظ على استقرار سوق البترول واستدامته بما يحقق المنفعة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء ويخدم الاقتصاد العالمى بشكل عام وهو ما سيتم مناقشته خلال الاجتماع المرتقب .

وأوضح أنه سيجرى على هامش الاجتماع مباحثات مشتركة مع عدد من وزراء البترول والطاقة الأعضاء في أوبك وخارج أوبك في إطار توثيق العلاقات الاقتصادية وتعميق التعاون البترولى بين مصر وكبار منتجى البترول عالميًا.

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