خطة النواب تناقش تحديث إستراتيجية مصر 2030.. الأحد

تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الأحد المقبل، تحديث إستراتيجية مصر 2030 وعرض منظومة gfmis وكيفية ربطها بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار.



وفى الشئون الاقتصادية تواصل اللجنة، مناقشة معوقات التصدير وما يعاني منه المصدرون، لمحاولة إيجاد حلول جذرية لتلك المعوقات وذلك للنهوض بمنظومة التصدير لسد العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات على المدى القريب والبعيد.



كما تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قرار وزير التجارة والصناعة لرفع رسوم التراخيص والخدمات الصناعية، بحضور المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية.