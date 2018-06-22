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كأس العالم

منتخب مصر جاهز لمواجهة أزمة البعوض قبل لقاء السعودية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 11:08 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر المرشدي
رفع الجهاز الفنى لمنتخب مصر حالة الطوارئ القصوى لمواجهة أزمة انتشار البعوض فى مدينة فولجوجراد التى تستضيف لقاء الفراعنة أمام السعودية الاثنين المقبل فى الجولة الثالثة والأخيرة للمنتخبين فى كأس العالم بروسيا.

وضمن المنتخب الروسي والأوروجوياني التأهل الى لدور الـ16 بعد تغلبهما على مصر والسعودية اللذين يلعبان لقاء وداع المونديال من دور المجموعات.

وأكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى أن أزمة انتشار البعوض فى مدينة فولجوجراد معروفة منذ شهر فبراير بعد تحذيرات من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا وهناك بعض المواد والأدوية الواقية سيتم منحها للاعبين وجميع أعضاء البعثة.

وأكد لهيطة ان السلطات الروسية ستقوم برش المنطقة المحيطة بملعب فولجوجراد بالفانيليا لمنع البعوض من إفساد مباريات نهائيات كأس العالم وذلك قبل ساعات من وصول المنتخب المصري إلى المدينة استعدادا لمواجهة السعودية فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالمونديال.

وتعرض لاعبو إنجلترا وتونس لأسراب من البعوض خلال مباراتهما بمدينة فولجوجراد الاثنين الماضى ورش العديد من اللاعبين أنفسهم بمواد واقية قبل المباراة.

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