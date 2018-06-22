سفير مصر فى برشلونة يزور البعثة المشاركة في دورة البحر المتوسط

قام السفير عمر سليم سفير جمهورية مصر العربية بإسبانيا بزيارة مقر البعثة المصرية المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط في تاراجونا وكان في استقباله المهندس هشام نصر رئيس البعثة المصرية والعميد يحيى دعبس نائب رئيس البعثة وإدارة البعثة المصرية.



والتقى السفير باللاعبين ودار حوار بينهم عبر فيه السفير المصري عن سعادته لوجود هذا الكم من البطلات والأبطال في مختلف الألعاب وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في المنافسات لتحقيق نتائج جيدة، كما أكد أن السفارة المصرية ستبذل قصارى جهدها لتقديم العون للبعثة المصرية متمنيا لهم إقامة سعيدة في إسبانيا.



هذا وقد أثنى المهندس هشام نصر على الدور الكبير الذي قامت به وزارة الخارجية المصرية ممثلة في معالي الوزير سامح شكري على ما بذله من جهد لسرعة إصدار التأشيرات لأفراد البعثة بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكذلك المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء مجلس الإدارة اللجنة الأولمبية.



ويتواصل المستشار طارق سراج الملحق المتوسطي مع إدارة البعثة المصرية على مدار الساعة من أجل تذليل اى عقبات تعترض مسيرة البعثة أثناء فترة البطولة.