كواليس تصدر حسام البدري قائمة المرشحين لخلافة كوبر

تصدر حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي، قائمة المرشحين لتولي مهمة القيادة الفنية للمنتخب الوطني المصري، في ظل اقتراب رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الحالي للفريق.



ورشح أكثر من عضو داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، اسم البدري بقوة لخلافة كوبر، وذلك لما يمتلكه من خبرة ونجاح مبهر مع النادي الأهلي في آخر موسمين.



وقال مصدر داخل الجبلاية إن البدري هو المرشح الأول لتدريب المنتخب في الفترة المقبلة، ويقود أكثر من عضو داخل اتحاد الكرة هذا الاتجاه حال الاستقرار على مدير فنى وطنى وليس أجنبيا، لا سيما وأنه يمتلك طموحا كبيرا لتحقيق إنجازات جديدة مع الفراعنة، كما أن شخصيته القوية تمكنه من السيطرة على نجوم المنتخب وقيادتهم بنجاح في الفترة المقبلة.



ومن المنتظر أن يحسم اتحاد الكرة، هذا الملف خلال الأيام المقبلة، في ظل ارتباط المنتخب بمباراة النيجر الهامة، التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية ٢٠١٩.