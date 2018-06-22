التحالف العربي يضع شرطا واحدا لقبول أي تنازل من الحوثيين

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، أن أي تنازل أو اقتراح من قبل الحوثيين بشأن الحديدة يجب أن يتم عبر المبعوث الأممي، مارتن جريفيث.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي بعاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل: "خياراتنا كثيرة في الحديدة بينها عملية عسكرية خاطفة، وسلامة المدنيين اليمنيين تشكل أولوية قصوى لدى التحالف، وأي تنازل أو اقتراح من الحوثيين يجب أن يتم عبر المبعوث الأممي".



وأوضح المالكي أن التحالف يقدم كافة التسهيلات لدخول المساعدات الطبية والغذائية إلى الحديدة، لافتا إلى أن "الحوثيين يستخدمون المدنيين فى الحديدة كدروع بشرية، وعملوا على تحويل مساكن المدنيين بالمدينة إلى تحصينات عسكرية".



وأشار المالكي إلى أن تحرير مدينة الحديدة من شأنه تأمين الملاحة البحرية في الممرات الدولية، مؤكدا استمرار عمليات التحالف لإعادة الشرعية اليمنية، بجانب إسهام القوات المشتركة في إزالة الألغام.



وجدد المالكي تأكيده على أن الحل السياسي الدبلوماسي هو دائما الأمثل للشعب اليمني، موضحا أن العمليات العسكرية في صعدة حققت تقدما ومكاسب كثيرة على الأرض، بسبب وتيرة العمليات العسكرية التي تسير هناك بشكل سريع.