وقف 3 سيارات أجرة بالسنطة بسبب مخالفة التسعيرة وخطوط السير

أصدر اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، قرارا بإيقاف 3 سيارات أجرة "ميكروباص" عن العمل لمدة ثلاث شهور بسبب مخالفة التسعيرة الرسمية الجديدة وخطوط السير.



جاء ذلك القرار بناء على المذكرة المقدمة لرئيس المدينة من إبراهيم كرم الله مدير إدارة المواقف بشأن هذا الصدد وتضمنت إجبار قائدى تلك السيارات للركاب على دفع أجرة أكثر من المحددة رسميا من قبل محافظ الغربية.



وكانت محافظة الغربية قد شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة لتلقى أى شكاوى من المواطنين على مدار الساعة بشأن مخالفات تعريفة وسائل النقل وأنابيب الغاز من خلال الأرقام الآتية النجدة 122 أو أرضى 3341233 أو عن طريق خدمة تلقى شكاوى المواطنين عبر الواتس اب بالمحافظة على الأرقام الآتية 01277073412-01094010999-01102014000.

