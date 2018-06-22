إيمان البحر درويش يشارك فى إحياء ذكرى رحيل الشيخ الشعراوى

تحيى قناة المحور ذكرى رحيل إمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى فى صالون المحور الثقافى، فى العاشرة مساء اليوم.



وتعرض القناة فيلمًا تسجيليًا بعنوان "أيام مع الإمام"، والذي يقدم الكثير من اللقطات للشيخ الشعراوى مع الدكتور حسن راتب.



وسيشهد الصالون ظهور نادر لأبنائه وأزواجهم، وتلميذه الشيخ محمد عارف، والمنشد الدينى أحمد الكحلاوى وفرقته الموسيقية، وإيمان البحر درويش، والدكتور حسن راتب، مع نخبة من علماء الأزهر.





