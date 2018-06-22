السيسى يفتتح أكبر مزرعتين للإنتاج الحيواني بالبحيرة قريبا

يجرى العمل على قدم وساق بمحافظة البحيرة لإنهاء كافة الاستعدادات لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام المقبلة، أكبر مزرعتين للإنتاج الحيوانى بالشرق الأوسط بقريتى "اللحوم بمركز أبو المطامير، واليشع بالنوبارية" على مساحة 100 فدان لإنتاج 32 ألف رأس ماشية والتى تقام عن طريق القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الزراعة ضمن المشروع القومى الخاص" بإنتاج مليون رأس ماشية " لتوفير اللحوم الحمراء والألبان للمصريين بأسعار مخفضة لمحاربة جشع التجار ولرفع المعاناة عن كاهل المواطنيين



وقال مسئول بوزارة الزراعة إن المزرعة الأولى التى سيفتتحها الرئيس، تقع بقرية اللحوم بمركز أبو المطامير وتعمل بأحدث النظم والتقنيات العالمية وهى إحدى المزارع الكبرى فى مجال الإنتاج الحيوانى ومقامة على مساحة 80 فدانا وتعمل بطاقة تسمين 25 ألف رأس ماشية لتوفير اللحوم الحمراء بالأسعار الاقتصادية لمحاربة الغلاء ورفع المعاناة عن كاهل للمواطنين، مشيرا إلى أن المزرعة ملحق بها مصنع أعلاف على مساحة 20 فدان وتقع على بعد 15 كيلو من الطريق الصحراوي وتتكون من 62 مظلة مقسمة على جزئين وعدة بناكر لتخزين السيلاج والأعلاف.



وأضاف المسؤول أن المزرعة الثانية تقع على مساحة 20 فدان بقرية اليشع بالنوبارية، وتتبع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وتعمل بطاقة إنتاجية لـ 7 آلاف رأس ماشية، حيث تخدم المزرعتين محافظات "البحيرة، الاسكندرية، مطروح، كفر الشيخ".





