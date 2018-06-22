الصحف الإماراتية: السيسي يؤكد تمسك مصر بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية .. القوات الإماراتية تنفذ حملة توعية لأهالي الحديدة حول مخاطر الألغام.. وأوروبا تطلق تحقيقًا حول احتكار قطر سوق الغاز

- قرقاش: انسحاب الميليشيات الطريق الوحيد لتجنب تفاقم الوضع في الحديدة

-الاتحاد: غرق 1000 مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري

-البيان: معارضة منظمة تواجه أردوغان في الانتخابات الأحد

-الوطن:الجيش الليبي يبدأ هجومًا لتنظيف الهلال النفطي من الإرهاب







وقال قرقاش، في تصريحات له أمس، إن الأمر الملحّ على نحو متزايد هو الضغط على الحوثيين للخروج من الحديدة، مشيرًا إلى تقارير للأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة الدولية ووسائل الإعلام تتحدث عن تعمد ميليشيات الحوثي إحداث أزمة إنسانية والعمل على تفاقم الأوضاع في الميناء والمدينة.



وكشف قرقاش أن الحوثيين يعملون على منع إنزال المساعدات في ميناء الحديدة ويدمرون شبكات المياه والصرف الصحي ويضعون الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي إلى جانب نشر القناصة والأسلحة الثقيلة وسط المناطق السكنية، مشددًا على أن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لن تسمح للحوثيين بإلهائها عن أهداف التحالف الاستراتيجية.



وجدد التأكيد على أن تحرير الحديدة سوف يعجل بالتوصل إلى تسوية سلمية لليمن والشعب اليمني، مؤكدًا الاستمرار في ممارسة الضغط العسكري واحترام الظروف الإنسانية الهشة في اليمن الشقيق.



عربيا، وعلى صعيد عملية السلام قالت صحيفة الخليج إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، طبقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وعلى أساس حل الدولتين وفقًا لحدود 1967، تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وذلك خلال استقباله، أمس، في القاهرة، جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، وجيسون جرينبلات مساعد الرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، فيما ثمّن رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، علي الحايك، الجهود المصرية للتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية في القطاع من خلال تمديد فتح معبر رفح حتى إشعار آخر، رغم الظروف الأمنية التي تشهدها سيناء، وشكر الحايك في بيان، أمس، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومتابعة الاحتياجات الإنسانية في غزة، مطالبًا القيادة المصرية بمواصلة مسيرتها الداعمة للقطاع المحاصر، واعتبر الحايك التسهيلات المصرية المتواصلة للمسافرين بأنها جزء من مسؤولية مصر التاريخية تجاه غزة.



وعن مصر، أكدت صحيفة الخليج أنه تم القضاء على 32 تكفيريًا وتدمير 272 وكرًا للإرهابيين بسيناء حسبما أعلنت القوات المسلحة المصرية، كما تمكنت من القبض على 12 إرهابيًا، وتدمير 272 وكرًا فيها أسلحة، وعبوات ناسفة، ومواد إعاشة، مشيرة، إلى أن قوات الجيش تواصل استكمال المهام المخططة لتطهير شمال ووسط سيناء من دنس الإرهاب، وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية، على كل الاتجاهات الاستراتيجية.



وأضافت أنه على مدار الأيام الماضية قامت القوات الجوية باستهداف وتدمير 21 هدفًا في قطاع العمليات بشمال سيناء، وتدمير عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر، بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الغربية.



وعلى صعيد الأزمة القطرية، قالت صحيفة البيان إن خبراء أكدوا أن قناة سلوى تضع قطر على حافة الانهيار، كونها ستتحول إلى جزيرة وستفتقد الحدود البرية مع دولة أخرى، وقال الاقتصادي عبدالله المغلوث إن القناة ستؤدي إلى تحجيم قطر اقتصاديًا، حيث ستواجه الدوحة صعوبة في نقل البضائع، ما سيؤدي إلى قفزة كبيرة في التكاليف عندما تستورد قطر البضائع عبر البحر، مؤكدًا أن هذا يشكّل عبئًا اقتصاديًا وماليًا على قطر المحاطة بأربع جهات بحرية.



وذكرت صحيفة الاتحاد أن أوروبا تطلق تحقيقًا حول احتكار قطر سوق الغاز، حيث أطلقت المفوضية الأوروبية أمس تحقيقا بشأن الاشتباه في قيام شركة «قطر للبترول» بممارسات احتكار في سوق الغاز، تشمل فرض قيود على المستوردين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (تضم كل دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 إلى جانب أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج)، ما يؤدي إلى تقليص حريتهم في بيع الغاز في أي مكان من المنطقة، وقالت في بيان إنه إذا تأكدت الاتهامات ضد «قطر للبترول» فسيعني ذلك انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من خلال فرض قيود يمكن أن تؤدي إلى تقسيم سوق الغاز الداخلية للاتحاد.



وعن الأزمة الليبية، قالت صحيفة الوطن إن الجيش الليبي بدأ هجومًا لتنظيف الهلال النفطي من الإرهاب، حيث أعلن الرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر في تسجيل صوتي أمس بدء هجوم من أجل تنظيف الهلال النفطي الذي يشكل رئة الاقتصاد الليبي

وقال حفتر حانت ساعة الصفر، لحظة الانقضاض الخاطف لسحق العدو مضيفا الان تدق الساعة معلنة انطلاق الاجتياح المقدس لتطهير الأرض واسترداد الحق، فيما أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر استعادة السيطرة بالكامل على منشأتين نفطيتين تعرضتا لهجوم منذ أسبوع من قبل مجموعات مسلحة.



دوليا، قالت صحيفة الاتحاد إن 1000 مهاجرغرقوا في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري على طريق الهجرة الرئيسي الذي يربط إفريقيا بالاتحاد الأوروبي وفق بيان للأمم المتحدة، وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان إنها صدمت بـالغرق الجماعي ودعت إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لتعزيز جهود الإنقاذ في البحر.



وذكرت صحيفة البيان أن معارضة منظمة تواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الأحد، حيث أظهرت المعارضة التركية موقفًا منظمًا وموحدًا جعل من موقف الرئيس المنتهية ولايته أردوغان مضعضعًا رغم إمساكه بكل مفاصل السلطة، تحت مظلة الطوارئ، ورجحت تقارير واستطلاعات رأي أن أردوغان خسر رهانه على اتراك الخارج، وأن جولة واحدة من الانتخابات البرلمانية لن تحقق له الفوز مرجحة ذهابه إلى جولة ثانية في الانتخابات المقررة، بعد غد الأحد، وأشارت التقارير إلى أن شعبيته في الداخل تأثرت بحملة الاعتقالات العنيفة التي قادها بدعوى الانقلاب على السلطة.





تصدرت القضايا الإقليمية عناوين الصحف الإماراتية الصادرة الجمعة، خاصة المشاركة الإماراتية في الأزمة اليمنية وتطورات عملية السلام، وتحرير الجيش الليبي للهلال النفطي.وقالت صحيفة الوطن الإماراتية إن المقاومة اليمنية تواصل تطهير المدينة من أذناب إيران، فيما تنفذ القوات الإماراتية حملة توعية لأهالي الحديدة حول مخاطر الألغام، وأوضحت أن فريق من الهندسة الميدانية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية نفذ حملة توعوية لأهالي المناطق القرى المحررة بمحافظة الحديدة حول مخاطر الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في المناطق السكنية والقرى والطرقات بشكل عشوائي وبطرق خداعية لاستهداف حياة المدنيين الأبرياء، وتأتي الحملة بالتوازي مع تواصل العمليات العسكرية للمقاومة اليمنية المشتركة المسنودة من قوات التحالف العربي على خط الساحل الغربي باليمن باتجاه مدينة الحديدة.وفي سياق متصل، نقلت صحيفة الخليج تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بأن الطريق الوحيد لتجنب تفاقم الوضع في مدينة الحديدة وما حولها هو انسحاب ميليشيات الحوثي الكامل والسلمي وغير المشروط من المدينة ومينائها.