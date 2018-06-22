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أخبار البلد

وزير التعليم العالى يتفقد تتفيذ منشآت جامعة العلمين للعلوم

الجمعة 22/يونيو/2018 - 12:55 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي خلال الجولة
مجدى ابراهيم و مى شاهين
تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي أعمال الإنشاءات مقر جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة تنفيذ المشروعات القومية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى وفق الجدول الزمني المحدد.

وعلى هامش الجولة التفقدية للجامعة، التقى عبد الغفار بعدد من قيادات الشركات المنفذة للمشروع، حيث تم استعراض مراحل تنفيذ منشآت الجامعة، وشدد الوزير خلال لقائه بمسؤلى التنفيذ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المنشآت، كما أكد على تكرار زياراته التفقدية للمشروع خلال الفترة المقبلة لمتابعة التنفيذ لمبانى إدارة الجامعة والكليات والخدمات الطلابية والمستشفيات وغيرها.

وقال عبدالغفار إن جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا تعد جامعة أهلية، تقام على مساحة إجمالية قدرها 103 فدان ، بتكلفة إجمالية لمرحلتها الأولى تبلغ 2.6 مليار جنيه، وتتكون الجامعة من 12 كلية تستوعب 25 ألف طالب فى تخصصاتها المختلفة.

وتشمل كليات الجامعة، كلية العلوم الهندسية، القانون الدولي، هندسة الحاسبات والمعلومات، كلية إدارة الأعمال، كلية الفنون والتصميم، كلية الدراسات العليا، كلية العلوم الصحية، طب الأسنان، الطب، العلوم الأساسية، علوم الصيدلة، السياحة والضيافة.
وزير التعليم العالى يتفقد تتفيذ منشآت جامعة العلمين للعلوم
وزير التعليم العالى يتفقد تتفيذ منشآت جامعة العلمين للعلوم
وزير التعليم العالى يتفقد تتفيذ منشآت جامعة العلمين للعلوم

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