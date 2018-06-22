الجيش الروسي يكتشف 40 طنا من المواد السامة في سوريا

قال قائد قوات الحماية من الإشعاع البيولوجي والكيميائي بالجيش الروسي، إيجور كيريللوف، اليوم الجمعة، إنه تم اكتشاف 40 طنا من المواد السامة بالمناطق التي تم تحريرها من الإرهابيين في سوريا.



وأضاف "كريللوف"، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع الروسية: "السلطات السورية طلبت مرارا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسال خبرائها إلى أماكن اكتشافها (اكتشاف الأسلحة الكيميائية)، ولكن المنظمة إما ترفض مبررة ذلك بغياب ظروف آمنة او تبرر الاكتشافات، كما هو الحال عند اكتشاف مادة الكلور"، وفقًا لوكالة "إنترفاكس" الروسية.



وأكد كريللوف أن قوات الحماية من الإشعاع البيولوجي والكيميائي بالجيش الروسي عثرت على مختبرات كيميائية سرية للمسلحين ومستودعات من المواد الكيميائية.