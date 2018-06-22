٨٢٪ من الجنود يرفضون طعام جيش الاحتلال لهذا السبب

ذكرت القناة الثانية العبرية، أن مركز البحوث التابع للكنيست، قدم اليوم تقريرًا جديدًا عن مشاكل الطعام داخل مواقع جيش الإحتلال.



وبحسب القناة الثانية، أكد التقرير على أن ٨٢% من جنود الجيش الإسرائيلي، يشترون الطعام من أموالهم الخاصة، ولا يكتفون بالطعام المقدم لهم في المواقع، وغير راضين عنه.



وأضاف التقرير، أن ٥٥% من الجنود يقولون إن الطعام داخل المواقع العسكرية، غير كافٍ، وليس شهيا، ولا يمكن الاعتماد عليه.



في حين ذكر التقرير، أن 18% من الجنود، يرون أن الطعام الذي يتم تقديمه بالموقع غير نظيف، ويتم العثور فيه على حشرات وقمامة.



وأشار التقرير، الى أن غالبية الجنود ينفقون بمعدل 37 شيكل يوميا لشراء وجبات جاهزة، وهذا يكلفهم شهريا 750 شيكل، بينما يقدم لهم الجيش مبلغ 820 شيكل مصروف شهري.



وختم التقرير، أن 66% من الجنود بغالبية الموقع العسكرية بالبلاد، يعتمدون على الطعام من خارج المواقع.