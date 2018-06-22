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كأس العالم

بالأسماء .. الصفقات الـ 7 الجديدة للزمالك فى الموسم القادم

الجمعة 22/يونيو/2018 - 12:46 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
منتصر المرشدي
نجح مجلس إدارة الزمالك فى حسم 7 صفقات جديدة لدعم الفريق الأبيض فى الموسم المقبل.

وحسم مرتضى منصور رئيس الزمالك التعاقد مع عماد السيد حارس إنبى الذى وقع بالفعل وحصل الزمالك على الاستغناء الخاص به بجانب حصول النادى على توقيع إبراهيم حسن وبهاء مجدى لاعبى الإسماعيلى وسيتم الانتهاء من الصفقة رسميا الأحد المقبل بموافقة مجلس إدارة الدراويش بمقابل مالى والحصول على خدمات محمد الشامى.

كما حصل النادى الأبيض على توقيع حميد أحداد مهاجم الدفاع الحسنى الجديدى المغربى وعمر السعيد مهاجم وادى دجلة وسيتم إرسال مستحقاته المالية لمسؤولي ناديه الأحد المقبل.

وينتظر مجلس الزمالك وصول تأشيرة السفر الى الزيمبابوى خاما بيليات لاعب وسط صن داونز الجنوب افريقى بجانب الدخول فى مفاوضات جادة مع مهاجم كولومبي وأيوب الكعبى مهاجم المنتخب المغربي.

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