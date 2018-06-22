سقوط الأرجنتين واتفاق آرثر الأبرز في صحف إسبانيا

هيمنت هزيمة الأرجنتين الثقيلة على يد كرواتيا بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية بدور المجموعات من نهائيات كأس العالم، على أغلفة الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الجمعة.



وعنونت صحيفة "ماركا" على غلافها في إشارة لاقتراب ميسي من توديع البطولة وقالت "فشل المونديال".



وتابعت: "منتخب كرواتيا الكبير يفوز على الأرجنتين، خطأ كاباييرو أحبط لاعبي الألبيسيليستي ثم هدفين من الرائعين مودريتش وراكيتيتش".



وأجرت الصحيفة مقابلة مع ساؤول نيجويز، لاعب وسط أتلتيكو مدريد ومنتخب إسبانيا، حيث أثنى على إيسكو خلال مشاركاته في المونديال كما تحدث عن قلة الدقائق التي يلعبها مع المنتخب في وجود بوسكيتس.



وعلى غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" جاء العنوان: "على حافة الهاوية"، وأضافت: "شراكة مودريتش وراكيتيتش تسحق الأرجنتين وتتركها على وشك توديع كأس العالم مبكرا، خطأ فادح من ويلي كاباييرو أذل به فريقه الذي لعب بدون روح".



وفي الأعلى تحدثت عن توصل برشلونة وجريميو لاتفاق من أجل انتقال آرثر ميلو للنادي الكتالوني هذا الصيف بدلا من العام المقبل بدون دفع أموال إضافية.



وواصلت صحيفة "سبورت" اهتمامها بالمباراة وعنونت "ميسي لا يستحق هذا المنتخب"، قائلة: "منتخب الأرجنتين يقع ذليلا بين يدي كرواتيا، ويقترب من توديع البطولة، ميسي لم يستطع فعل أي شيء ليمنع فريقه من أن يصبح صورة كاريكاتير".



فيما نقلت تصريحات سيرجيو بوسكيتس الذي انتقد مستوى إسبانيا خلال مباراة إيران الأخيرة بسبب نقص عدد الفرص التي أتيحت للمهاجمين.



وفي الصفحة الأولى من صحيفة من صحيفة "سوبر ديبورتي" تم تسليط الضوء على اقتراب فالنسيا من التعاقد مع مختار دياخابي مدافع ليون الفرنسي، في حين سيتم تأجيل الحدث حول مستقبل رودريجو مورينو لحين عودته من كأس العالم.



كما علقت على هزيمة الأرجنتين وقالت "ميسي لم يتمكن فعل كل شيء.. والأرجنتين أصبحت على شفا الإقصاء من كأس العالم".