ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

سقوط الأرجنتين واتفاق آرثر الأبرز في صحف إسبانيا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 12:50 م
منتخب ارجنتين
منتخب ارجنتين
حسن العمدة
هيمنت هزيمة الأرجنتين الثقيلة على يد كرواتيا بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية بدور المجموعات من نهائيات كأس العالم، على أغلفة الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الجمعة.

وعنونت صحيفة "ماركا" على غلافها في إشارة لاقتراب ميسي من توديع البطولة وقالت "فشل المونديال".

وتابعت: "منتخب كرواتيا الكبير يفوز على الأرجنتين، خطأ كاباييرو أحبط لاعبي الألبيسيليستي ثم هدفين من الرائعين مودريتش وراكيتيتش".

وأجرت الصحيفة مقابلة مع ساؤول نيجويز، لاعب وسط أتلتيكو مدريد ومنتخب إسبانيا، حيث أثنى على إيسكو خلال مشاركاته في المونديال كما تحدث عن قلة الدقائق التي يلعبها مع المنتخب في وجود بوسكيتس.

وعلى غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" جاء العنوان: "على حافة الهاوية"، وأضافت: "شراكة مودريتش وراكيتيتش تسحق الأرجنتين وتتركها على وشك توديع كأس العالم مبكرا، خطأ فادح من ويلي كاباييرو أذل به فريقه الذي لعب بدون روح".

وفي الأعلى تحدثت عن توصل برشلونة وجريميو لاتفاق من أجل انتقال آرثر ميلو للنادي الكتالوني هذا الصيف بدلا من العام المقبل بدون دفع أموال إضافية.

وواصلت صحيفة "سبورت" اهتمامها بالمباراة وعنونت "ميسي لا يستحق هذا المنتخب"، قائلة: "منتخب الأرجنتين يقع ذليلا بين يدي كرواتيا، ويقترب من توديع البطولة، ميسي لم يستطع فعل أي شيء ليمنع فريقه من أن يصبح صورة كاريكاتير".

فيما نقلت تصريحات سيرجيو بوسكيتس الذي انتقد مستوى إسبانيا خلال مباراة إيران الأخيرة بسبب نقص عدد الفرص التي أتيحت للمهاجمين.

وفي الصفحة الأولى من صحيفة من صحيفة "سوبر ديبورتي" تم تسليط الضوء على اقتراب فالنسيا من التعاقد مع مختار دياخابي مدافع ليون الفرنسي، في حين سيتم تأجيل الحدث حول مستقبل رودريجو مورينو لحين عودته من كأس العالم.

كما علقت على هزيمة الأرجنتين وقالت "ميسي لم يتمكن فعل كل شيء.. والأرجنتين أصبحت على شفا الإقصاء من كأس العالم".

ترشيحاتنا

بدون حرمان يمكنك تحضير آيس كريم لايت بالفراولة

كواليس تصدر حسام البدري قائمة المرشحين لخلافة كوبر

سقوط الأرجنتين واتفاق آرثر الأبرز في صحف إسبانيا

هيئة كبار العلماء توجه رسالة لولي العهد السعودي

الصحف الكويتية: مصر تشكو حكم مباراة روسيا للفيفا.. البرتغال ستختار لاجئين من مصر.. السيسي يشدد علي حل القضية الفلسطينية.. الخارجية المصرية تستقبل وفد التفاوض السوري.. ومقتل 32 تكفيريا بسيناء

مجاهد: تذاكر مباراة السعودية متاحة

سيميوني غاضب بعد سقوط الأرجنتين

10 ملايين فى الموسم وراء اقتراب رحيل حامد والشناوى عن الزمالك

عمرو سلامة: صبا مبارك بتاخد منشطات تمثيل

الجيش الروسي يكتشف 40 طنا من المواد السامة في سوريا

20 مشهدا في أخطر شهادة لرئيس أمن الدولة الأسبق.. تحدث عن خطط حماس وحزب الله والإخوان.. وكشف خطابات المكتب الدبلوماسي المصري في رام الله.. وفضح البرادعي ولقاءات التنظيم الدولي

الاتحاد الأرجنتيني يدرس التعجيل بإقالة سامباولي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي بولاق يكشفون تفاصيل قتل أحفاد الفنان المرسي أبو العباس.. صور

أحدث تصميمات مايوه المحجبات "البوركيني في 2018 ..صور

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

فيديو

مستشار فلسطينى: أمريكا أصبحت خصما بشكل واضح.. فيديو
بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
شاهد.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد علي زين العابدين بالقاهرة
وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد سيدي علي زين العابدين
بث مباشر مباراة البرازيل وكوستاريكا | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟