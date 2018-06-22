أسطورة الأرجنتين مصدوم من الخسارة القاسية

أعرب ماريو كيمبس، أسطورة المنتخب الأرجنتيني، والذي توج ببطولة كأس العالم 1978، عن حزنه الشديد، عقب خسارة منتخب بلاده، أمام نظيره الكرواتي، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات كأس العالم.



وقال كيمبس، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "العرض كان مخجلًا من المنتخب الأرجنتيني أمام كرواتيا".



وأضاف صاحب إنجاز التتويج ببطولة المونديال "الخروج من البطولة يقترب أكثر وأكثر، واللاعبون ظهروا بشكل مخزي في المباراة".



وتابع "كنا ننتظر مباراة جيدة منهم، ولكني صدمت بالظهور المتواضع أمام كرواتيا، وهذه مفاجأة أسوأ من التعادل المخزي مع أيسلندا".



وتلقى المنتخب الأرجنتيني، هزيمة قوية أمام نظيره الكرواتي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم.