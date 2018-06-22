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بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ ميركل وسعد الحريري

الجمعة 22/يونيو/2018 - 12:23 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورا المري
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم بثًا مباشرًا، للمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، في بيروت، للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحكومية اللبنانية سعد الحريري.

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