بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ ميركل وسعد الحريري

حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم بثًا مباشرًا، للمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، في بيروت، للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحكومية اللبنانية سعد الحريري.



