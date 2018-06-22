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أخبار العالم

هيئة كبار العلماء توجه رسالة لولي العهد السعودي

الجمعة 22/يونيو/2018 - 12:52 م
صدى البلد
سيلينا الامير
قال الأمين العام لهيئة كبار العلماء في المملكة، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد؛ إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، تميز بالجد والاجتهاد الذي لا يعرف الكلل والملل، مع تقديم مبادرات نوعية في مختلف المجالات.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، تصريحات فهد بن سعد الماجد، بمناسبة مرور عام على تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، أن الأمير بات ملهمًا للشباب، وقائدًا قادرًا على صناعة الأفضل للمملكة ولأمتيه العربية والإسلامية.

وأكد أن "شعب المملكة يدين بالولاء الكامل لولاة أمره الذين لا يدخرون جهدًا في مواصلة الليل بالنهار في سبيل تقديم ما ينفع الوطن والمواطن في ظل تمسكنا بثوابتنا الدينية التي جعلت من المملكة، كما أصبحوا ينظرون معهم إلى المستقبل بمزيد من التفاؤل والاطمئنان".

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