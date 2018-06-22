أبطال قلب أمه فى ضيافة بوضوح.. غدا

يستضيف الإعلامى عمرو الليثى، غدا السبت، فى برنامجه "بوضوح" على شاشة قناة الحياة، النجمين هشام ماجد وشيكو وصناع فيلم "قلب أمه".



ويدور اللقاء، الذي يعرض في تمام العاشرة مساء، حول كواليس فيلم "قلب أمه"، وردود الأفعال بعد عرض العمل فى عيد الفطر.



يذكر أن الفيلم من بطولة شيكو وهشام ماجد ومحمد ثروت ونور قدري ومن إخراج عمرو صلاح وتأليف شيكو وهشام ماجد وإنتاج أحمد السبكي.



وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول زعيم عصابة يُدعى (مجدي تختوخ) يدخل في مشاجرة يُصاب على إثرها؛ وينُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة حيث يحتاج إلى نقل قلب، وفي ذات الوقت تتوفى والدة الشاب (يونس)؛ فيلجأ اﻷطباء إلى نقل قلب والدته إلى (تختوخ) ﻹنقاذ حياته، فيتعامل مع (يونس) بطريقة حنان الأم وخوفها عليه.

