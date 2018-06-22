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شاهد .. الحريري: قوى لبنان السياسية حريصة على الاستقرار الداخلي

الجمعة 22/يونيو/2018 - 12:56 م
رئيس الحكومية اللبنانية
رئيس الحكومية اللبنانية المكلف سعد الحريري
نورا المري
أكد رئيس الحكومية اللبنانية المكلف سعد الحريري، التزام الحكومة اللبنانية بكل الاصلاحات التي وردت في مؤتمر سدر، وأهمية وضع آلية متابعة مع المجتمع الدولي، معربا عن أمله في أن تكون ألمانيا في لجنة المتابعة.

وقال "الحريري"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، المنعقد الآن، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بيروت، إن اجتماعهما كان فرصة لبحث معمق في أوضاع المنطقة، معربا عن شكره على مساهمة ألمانيا في قوات الطوارئ العاملة في لبنان ودعم ألمانيا للمحكمة الخاصة في لبنان التي تنظر في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأضاف "القوى السياسية في لبنان تجمع على ضرورة حفظ الاستقرار الداخلي في وقت تعيش الدول اضطرابات خطيرة، والتدخل في شؤون الدول العربية"، مؤكدا التزام لبنان المستمر بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت فضلًا عن تمسكنا بالقدس عاصمة لفلسطين.

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