منتخب أيسلندا في مهمة أمام نيجيريا لاقتناص بطاقة التأهل

يلتقي منتخب نيجيريا نظيره الأيسلندي، اليوم، على ملعب فولغوغراد أرينا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بمونديال كأس العالم 2018 بروسيا وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة .



ويسعى منتخب نيجيريا لتحقيق أول انتصار له في مونديال روسيا بعد خسارته المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا بنتيجة 2/0، وعلى صعيد آخر يدخل المنتخب الايسلندي المباراة بطموحات عالية بعد انتزاع تعادل صعب من الأرجنتين في الجولة الأولى.



ويطمح المنتخب الايسلندي لتحقيق الفوز ويضمن المركز الثاني برصيد أربعة نقاط متفوقا على الارجنتين التي خسرت أمس أمام كرواتيا بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة.



وتتصدر كرواتيا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بينما جاء منتخب ايسلندا في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، والأرجنتين في المركز الثالث بعد خسارة وتعادل، وتذيل المجموعة نيجيريا بدون رصيد.

