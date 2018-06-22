ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

منتخب أيسلندا في مهمة أمام نيجيريا لاقتناص بطاقة التأهل

الجمعة 22/يونيو/2018 - 12:52 م
صدى البلد
يلتقي منتخب نيجيريا نظيره الأيسلندي، اليوم، على ملعب فولغوغراد أرينا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بمونديال كأس العالم 2018 بروسيا وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة .

ويسعى منتخب نيجيريا لتحقيق أول انتصار له في مونديال روسيا بعد خسارته المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا بنتيجة 2/0، وعلى صعيد آخر يدخل المنتخب الايسلندي المباراة بطموحات عالية بعد انتزاع تعادل صعب من الأرجنتين في الجولة الأولى.

ويطمح المنتخب الايسلندي لتحقيق الفوز ويضمن المركز الثاني برصيد أربعة نقاط متفوقا على الارجنتين التي خسرت أمس أمام كرواتيا بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة.

وتتصدر كرواتيا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بينما جاء منتخب ايسلندا في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، والأرجنتين في المركز الثالث بعد خسارة وتعادل، وتذيل المجموعة نيجيريا بدون رصيد.

ترشيحاتنا

٨٢٪ من الجنود يرفضون طعام جيش الاحتلال لهذا السبب

نصر سالم: الجيش يواجه السيناريو الأسوأ في مكافحة الإرهاب بسيناء

ننشر تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها خلال أيام

كواليس تصدر حسام البدري قائمة المرشحين لخلافة كوبر

فى عيد ميلاده..تعرف على سر باروكة أشرف عبد الغفور

أمر ملكي يعيد للمرأة السعودية 40% من أموالها خلال 48 ساعة

التحالف العربي: الضغط العسكري يدفع الحوثيين لتقديم التنازلات

الصحف الكويتية: مصر تشكو حكم مباراة روسيا للفيفا.. البرتغال ستختار لاجئين من مصر.. السيسي يشدد علي حل القضية الفلسطينية.. الخارجية المصرية تستقبل وفد التفاوض السوري.. ومقتل 32 تكفيريا بسيناء

هيئة كبار العلماء توجه رسالة لولي العهد السعودي

منتخب البرازيل في مهمة صعبة أمام كوستاريكا

الأمير وليام وزوجته وأطفاله يزورون إسرائيل وفلسطين..الاثنين

التحالف العربي يضع شرطا واحدا لقبول أي تنازل من الحوثيين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي بولاق يكشفون تفاصيل قتل أحفاد الفنان المرسي أبو العباس.. صور

أحدث تصميمات مايوه المحجبات "البوركيني في 2018 ..صور

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

150 صورة .. لجولة وزير الشباب والرياضة بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

منتخب بنما يستعد لـ إنجلترا فى قاعدة سارانسك.. صور

فيديو

مستشار فلسطينى: أمريكا أصبحت خصما بشكل واضح.. فيديو
بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
شاهد.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد علي زين العابدين بالقاهرة
وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد سيدي علي زين العابدين
بث مباشر مباراة البرازيل وكوستاريكا | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟