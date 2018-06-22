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كأس العالم

10 ملايين فى الموسم وراء اقتراب رحيل حامد والشناوى عن الزمالك

الجمعة 22/يونيو/2018 - 12:51 م
أحمد الشناوى
أحمد الشناوى
منتصر المرشدي
تراجع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك عن منح الثنائى أحمد الشناوى وطارق حامد ما يقرب من 10 ملايين جنيه سنويا عقب تجديد تعاقدهما مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة .

ويرغب مرتضى منصور فى الموافقة على العروض التى تلقاها الثنائى خلال الفترة الماضية من أندية خليجية للتخلص من كابوس راتبهما السنوى الكبير اللذين يرغبان فى الحصول عليه حال البقاء فى القلعة البيضاء حتى لا تحدث فتنة بين لاعبي الفريق الذين يتقاضون رواتب أقل بكثير .

ووضع مرتضى منصور سقفا ماليا للراتب السنوي لأى لاعب لا يتجاوز الثلاثة ملايين جنيه.

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