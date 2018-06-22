النفط الليبي يؤكد سيطرة قوات حفتر على مينائي تصدير

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الجمعة أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر استعادت السيطرة على مينائي النفط الرئيسيين رأس لانوف والسدرة قائلا إنه يأمل أن تستأنف العملية خلال "اليومين المقبلين".



وقال مصطفى صنع الله إن ليبيا فقدت 450 ألف برميل يوميا من الإنتاج إثر غلق المينائين بسبب اشتباكات بين الجيش الوطني وفصائل مناوئة.



وأبلغ الصحفيين قبيل اجتماع أوبك في فيينا بأن حريقا محدودا اندلع بصهريج تخزين ثالث في رأس لانوف أمس الخميس قد تم إخماده وأن الوضع على ما يرام.