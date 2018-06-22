ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

النفط الليبي يؤكد سيطرة قوات حفتر على مينائي تصدير

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:30 م
صدى البلد
رويترز
أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الجمعة أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر استعادت السيطرة على مينائي النفط الرئيسيين رأس لانوف والسدرة قائلا إنه يأمل أن تستأنف العملية خلال "اليومين المقبلين".

وقال مصطفى صنع الله إن ليبيا فقدت 450 ألف برميل يوميا من الإنتاج إثر غلق المينائين بسبب اشتباكات بين الجيش الوطني وفصائل مناوئة.

وأبلغ الصحفيين قبيل اجتماع أوبك في فيينا بأن حريقا محدودا اندلع بصهريج تخزين ثالث في رأس لانوف أمس الخميس قد تم إخماده وأن الوضع على ما يرام.

ترشيحاتنا

روسيا ترصد أوضاع المنتخب المصري قبل مباراة الأخيرة مع السعودية

حبيبى يا نور العين تجمع بين عمرو دياب ودينا الشربينى .. فيديو

ليفربول يحتفل بمرور عام على انضمام صلاح: ما حدث سيذكره التاريخ

مصر ستقدم شكوى ضد الحكم بعد الهزيمة أمام روسيا

بعد أمريكا.. إسرائيل تنسحب من مجلس حقوق الإنسان

ميدو :مدرب البرازيل تعلم من أخطاء المباراة الأولى

هدف نيمار المتأخر يدخل تاريخ المونديال

اتحاد الكرة يحسم مصير التجديد لكوبر عقب كأس العالم

صلاح حافظ: بنزين 87 يحد من تلفيات محركات السيارات

السيسى يفتتح أكبر مزرعتين للإنتاج الحيواني بالبحيرة قريبا

ميدو: الضرب تحت الحزام بدأ في الإعلام الأرجنتيني

أهالي بولاق يكشفون تفاصيل قتل أحفاد الفنان المرسي ابو العباس.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أسعار السيارات المستعملة بسوق مدينة نصر.. فيديو وصور

جاكيت ميلانيا ترامب يثير انتقادات حادة ضدها.. صور

غادة والي تستعرض برامج الحماية الاجتماعية في إيطاليا

شاهد .. تشييع جثمان الحكم الدولي حسين فهمي

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يصليان الجمعة بمسجد زين العابدين.. فيديو وصور

فيديو

شاهد.. برازيل نيمار تسقط كوستاريكا فى 6 دقائق بثنائية
شاهد.. كلمة وجاكيت سبب أكبر موجة غضب على ميلانيا ترامب
مستشار فلسطينى: أمريكا أصبحت خصما بشكل واضح.. فيديو
بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
شاهد.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد علي زين العابدين بالقاهرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟