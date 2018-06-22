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كأس العالم

كارفاخال يتمنى تجنب الصدام مع رونالدو مرة أخرى

الجمعة 22/يونيو/2018 - 12:59 م
صدى البلد
ا ش ا
أعرب دانى كارفاخال المدافع الايمن لنادى ريال مدريد ومنتخب أسبانيا عن أمله فى عدم ملاقاة منتخب البرتغال بقيادة زميله فى النادى الملكى كريستيانو رونالدو فى مراحل متقدمة من مونديال روسيا.

وقال كارفاخال، في تصريحات لإذاعة أوندا سيرو "لقد عانينا من رونالدو، لذلك أتمنى أن يتركنا وشأننا حتى نهاية المونديال".

وكانت أسبانيا قد تعادلت مع البرتغال بنتيجة 3/3 فى أولى مباريات المنتخبين فى المونديال سجل خلالها رونالدو ثلاثة أهداف هاتريك.

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