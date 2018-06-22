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أخبار العالم

أوتينجر: على الاتحاد الأوروبي مساعدة الدول المستقبلة للمهاجرين

الجمعة 22/يونيو/2018 - 12:53 م
صدى البلد
ا ش ا
دعا المفوض الأوروبي لشئون الموازنة جونتر أوتينجر دول الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة جيرانها في جنوب القارة التي تستقبل معظم المهاجرين.

وقال أوتينجر - في تصريحات للصحفيين في لوكسمبورج قبيل عقد قمة مصغرة بشأن الهجرة يوم الأحد المقبل أوردتها قناة (يورو نيوز) الأوروبية - " أعتقد أنه يجب على أوروبا بأسرها أن تظهر تضامنها مع الدول الأكثر تأثرا، وهي اليونان ومالطا وقبرص وبلغاريا وإيطاليا وإسبانيا، لتخفيف أعبائها وتعويضها وتكريمها عن جزء من التكاليف والجهود التي يبذلونها."

وأضاف أن القمة المصغرة حول الهجرة التي ستعقد يوم (الأحد) المقبل في بروكسل ستكون بمثابة رسالة تذكرة للطريق نحو الوحدة الأوروبية.

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