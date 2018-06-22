ليفربول يحتفل بمرور عام على انضمام صلاح: ما حدث سيذكره التاريخ

احتفل نادى ليفربول الإنجليزى بمرور العام الأول على انضمام الفرعون المصرى محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني قادما من روما الإيطالى.



وكتبت الصفحة الرسمية للنادى عبر فيس بوك: فى مثل ذلك اليوم من العام الماضى وطأت أقدام الملك المصرى مدينة ليفربول، وما حدث بعد ذلك ستذكره صفحات التاريخ.



وتوج صلاح فى العام بعدة جوائز وألقاب منها هداف البريميرليج برصيد 31 هدفا أحسن لاعب فى الدروى الإنجليزى لاعب الشهر فى الدورى 4 مرات وأحسن لاعب فى القارة السمراء.







