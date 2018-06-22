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اقتصاد

نيكي يهبط مع تراجع أسهم شركات السيارات بفعل المخاوف التجارية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:17 م
صدى البلد
رويترز
هبط المؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية اليوم الجمعة مع تراجع أسهم شركات السيارات بعد أن خفضت دايملر الألمانية توقعاتها للأرباح مستندة إلى المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية.

يأتي هذا في الوقت الذي تراجعت فيه معنويات المستثمرين بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة.

وانخفض نيكي 0.78 بالمئة إلى 22516.83 نقطة. والمؤشر منخفض 1.46 بالمئة هذا الأسبوع.

ونزل مؤشر قطاع السيارات 1.58 بالمئة وتصدر قائمة القطاعات الأسوأ أداء.

وخفضت دايملر توقعاتها لأرباح 2018 بفعل مخاوف من فرض رسوم جمركية على سيارات مرسيدس بنز التي تصدرها من الولايات المتحدة إلى الصين.

وقالت بي.ام.دبليو إنها تتفقد "خيارات استراتيجية" في ظل نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وهبط سهم تويوتا 2.66 بالمئة وسهم هوندا 1.97 بالمئة ومازدا 0.73 بالمئة في بورصة طوكيو.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33 بالمئة مسجلا 1744.83 نقطة.

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