كواعب البراهمي تكتب: مسلسلات رمضان



ولكن في المجمل كان بالمسلسل كثير من المصداقية وعدم العبث بعقل المشاهد . حيث أنه أظهر وجود الوساطة في مجتمعنا كما هي ودور النفوذ السياسي والمالي كما هو ,. وفساد الذين لهم مناصب عليا كما هم والذين يتخذون من الدين ستارا كما هم . وأظهر المسلسل الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية والتضحية بالروح والوقت , وإن كان أضاف إليها شئ من الكوميديا المقبولة . وكل الممثلين بالعمل كانوا علي قدر المسئولية وقدر الدور .



أما المسلسل الثاني فهو نسر الصعيد والذي قام فيه بدور البطولة الفنان محمد رمضان . وربما هذا المسلسل هو السبب في كتابة هذا المقال , حيث أنني وجدت البعض يكتب عن سؤ المسلسلات المقدمة عن الصعيد ويهاجمها , ويكتب أنها لم تظهر الصعيد بالشكل اللائق ,



وفي ذلك تجني علي بعض الأعمال . فمثلا مسلسل نسر الصعيد أظهر جوانب كثيرة جدا حقيقية في الصعيد سواء من حيث الخير أو الشر , ربما بعض المشاهد مبالغا فيها , لكن يوجد فعلا هذا القدر من الخير والشر , في البداية لم أتقبل دور هتلر وكم الشر بداخله ثم تذكرت أنه عندنا في نجع حمادي أستمر الثأر يحصد أرواحا كثيرة بلا ذنب فأولئك أكثر شرا من هتلر , وما زال الثأر في بعض المدن والقري , ومما انوه عنه قول الفنانة وفاء عامر لزين ( محمد رمضان ) ما رضيت أقول لك أنه قتل ابوك علشان ما تضيع مستقبلك وتتحبس علشان واحد زي ده .

و أما يؤخذ علي المسلسل الصورة التي يظهر بها هذا الكم من الحلي وبهذه التشكيلات التي كانت ترتديها جدتي . .

وما يؤخذ عليه أيضا أنه لم يناقش البطالة الموجودة بالصعيد حيث أنه لا يوجد فرص عمل خاصة في محافظة قنا , لأنها محدودة المساحة ولا يوجد بها سواحل للمصايف أو الصيد اللهم إلا قدر لا يذكر من النيل .



ومن الإيجابيات أظهر دور القوات المسلحة في أكثر من مشهد , وأيضا أظهر الجانب الفاسد من بعض رجال الداخلية , وأظهر الجانب الإيجابي في القبض عليه , ولم يتحرك في صورة أسطورية تقول أن الدنيا تمام وكل شئ علي ما يرام كما كان يحدث مخالفا للواقع .

وللأمانة أظهر المسلسل العائلات الفقيرة والسيدة التي أقترضت بإيصال أمانة لكي تقوم بتجهيز أبنتها للزواج . وإن كانت الواقعة أرادت إظهار روح المشاركة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين . في المجمل ناقش المسلسل أكثر من حدث .وكان موفقا . فليس بالضرورة أن تقوم الدراما بإيجاد الحلول - هي فقط تشير علي المشاكل والأحداث وتساعد بشكل غير مباشر في حل المشكلات والتغلب عليها .

تحية لكل فنان يعتبر الفن رسالة لها دور مثل الكتاب والجامعة فيؤدي دوره بأمانة . وكل عام وأنتم بخير ومن الإيجابيات أظهر دور القوات المسلحة في أكثر من مشهد , وأيضا أظهر الجانب الفاسد من بعض رجال الداخلية , وأظهر الجانب الإيجابي في القبض عليه , ولم يتحرك في صورة أسطورية تقول أن الدنيا تمام وكل شئ علي ما يرام كما كان يحدث مخالفا للواقع .

في بداية رمضان بدأت أشوف ماهي المسلسلات لكي أتابع مسلسلا أو أثنين - ولكن نظرا لظروف الوقت الضيق والإنشغال , فما شاهدت التليفزيون . ولكنني تابعت في الإذاعة مسلسل لست وحدك والذي كان يذاع عقب الإفطار علي البرنامج العام , وذلك لأنني كنت قد قرأت قصة الكاتب الكبير يوسف السباعي لست وحدك وأنا في الصف الثاني الإعدادي , وكان كثيرا من أحداثها موجود بذاكرتي , كونها قصة خيالية وغير واقعية , ونشرت في وقت لم يكن به التقدم العلمي موجودا كما هو موجود حاليا . ثم جعلت مشاهدة المسلسلات عبر النت علي اللاب توب حسب وقتي .وفعلا شدني مسلسل عادل إمام ( عوالم خفية ) وكنت أعتقد من المشهد الأول أن المسلسل يحكي قصة الفنانة الراحلة سعاد حسني . وأعتقد أنه يحمل فعلا نفس الفكرة . وأثبت عادل إمام أن المثل الذي يقول أن الوردة مهما دبلت ريحتها فيها . هو مثل صحيح وموجود . وأحيي الممثل القدير عادل إمام علي إختياره , وكذلك كل العاملين .وذلك لأن المسلسل ألقي الضوء علي أخطاء كثيرة جدا وكبيرة جدا في مجتمعنا , وناقش قضايا الفساد .حقيقة أنه لم يكن دوره سوي تأريخ للواقع , حيث أن أغلب الأحداث تم القبض علي من أرتكبوها ومحاكمتهم فكان دور المسلسل تحصيل حاصل وليس وسيلة كشف .