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ساحة رأي

شيماء محمد تكتب : الخيانة الزوجية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:31 م
صدى البلد
كنت عائدة إلى المنزل فوجدت صدمة عمري ‘فمع دفع باب المنزل ‘سمعت صوتا يدوي بضحكات عالية تملأ أركان البيت‘أصابني الذهول‘ وصرت اسأل نفسي عدة أسألة ‘كيف ؟الي من يكون هذاالصوت ؟ومن اي مكان يأتي بالتحديد ؟من المؤكد أنه ليس من بيتنا ‘الي ان تملكت أعصابي ‘ودخلت الشقة ‘ووضعت المفتاح علي الطاولة ‘واتجهت الي المطبخ لإعداد الغداء ‘بينما انا واقفة بالمطبخ سمعت هذا الصوت يتكرر مرة اخري ولكن بطريقة أوضح ‘تأكدت تلك المرة أنه يأتي من بيتي وبالتحديد من غرفة نومي ‘وجدت نفسي أتجه الي الغرفة ولكن بخطوات بطيئة جدا ‘لم أستوعب ماسمعته‘ثم دفعت الباب بقوة ‘وجدت أسوأ منظر واصعب موقف من الممكن ان توضع الزوجة فيه‘رأيت زوجي نائم في السرير مع امرأة اخري ‘هذه المرأة لم تكن مجرد واحدة عابرة‘بل كانت بنت آخي ‘يالها من صدمة عمري ‘زوجي الذي أحبه كثيرًا مع بنت آخي التي لم تكمل العشرين عامًا في سرير واحد‘وقعت ملقية علي الأرض ولم أفيق الا بالمستشفى وصرت أصرخ وأصيح ‘لقد وجدتهما معا ‘كان يشعر قلبي انه سوف يحدث ذلك ويخونني زوجي.

هذه حكاية سمعتها وانا راجعة من القاهرة ذات يوم وكانت الزوجة تقصها علي صديقتها

مالفت نظري في هذه الحكاية المؤسفة ان الزوجة قالت لهم بالمستشفى ان قلبها كان يحس بذلك (ان زوجها سوف يخونها يوما ما)

تري لما كانت متأكدة من ذلك؟
هل لأنها قصرت في واجبها كزوجة تجاهه ام لانه زوج خائن بطبعه

في البداية أود ان أوضح بعض أسباب او دوافع الخيانة الزوجية

1-السبب الجسدي
فإن حاجة الرجل لإشباع الرغبة الجنسية لديه يكون سبب كافي لإحداث الخيانة الزوجية‘فهنا يبدأ في البحث عن مايشبع تلك الرغبة

2-السبب العاطفي
يكون ذلك لعدم تبادل العاطفة بين الزوجين او انقطاعها ‘فيضطر الطرف الذي لديه الشعور بالنقص ان يبدأ في علاقة جديدة تعوضه عن ذلك

3-الملل من الحياة الزوجية
يعد الملل من أهم الأسباب الرئيسية المؤدية الي الخيانة الزوجية‘عندما يشعر الزوج بالملل سواء من الحياة الزوجية او من الزوجة نفسها ‘يلجأ الي الطرق التي تبعده عن هذا الروتين الملل

4-الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى
الابتعاد عن طريق الله تعالي ‘يجعل الانسان يرتكب المعاصي والذنوب بكل نفس راضية

5-عدم البقاء علي العشرة
عندما يصل الرجل الي اللحظة التي لابيقي فيها علي شيء ‘سواء سنوات عشرة او اولاد او صلة قرابة ‘فلا يبقي علي شيء يلجأ الي بعض الأشياء التي من الممكن ان تكون الخيانة الزوجية من بينهم

نعود السؤال الرئيسي والذي يحد محور موضوعنا
من يكون السبب في هذه الظاهرة
الاجابة ان كلاهما مشتركان في هذه الجريمة الذي يعاقب عليها الله تعالي والقانون أيضا حيث ان القانون يعاقب عليها بالسجن اما عقاب الله سوف نوضحه في السوال التالي
فاذا مل الرجل من زوجته فتكون هيا مسؤولة معه‘ اما اذا لم يجد منها العطف فتكون هيا مشتركة معه‘اما اذا ابتعد عن الله ففي هذه الحالة يكون هو المسؤول بمفرده



عدة أسئلة تفرض نفسها
ماحكم الله عز وجل في الرجل الذي يخون زوجته ؟
أولا من السلبيات ان يفتي المسلم بغير علم وأن يتجرأ علي قضية الحلال والحرام دون أساس من كتاب الله وسنة رسوله
الاجابة
وصف مايقع به الزوج من فاحشة الزنا بأنه خيانة زوجية ‘وصف غير مناسب بالمرة في ديننا الإسلامي‘لان شريعتنا الإسلامي جعلت الزنا كبيرة من الكبائر ‘ورتبت علي فاعلها الحد اذا كان محصنا بالرجم ‘وذلك لتجنب اختلاط الأنساب وحفظا للاعراض
فالزوج الذي يزني يرجم وهذا الحد دليلا قاطعا علي بشاعة الفعلة

هل يبرأ الفاعل من الفعلة اذا كانت زوجته علي علم ؟
إذا كانت الزوجة علي علم بزني زوجها او لا تعلم فهذا السؤال يأتي بعد العقاب الشرعي الواجب تنفيذه بالزوج حيث تثبت عليه فاحشة الزنة؟فإذا كان الرجل واقعا فقضية العقد وبطلانه بزني الزوج تابعة‘ والحكم ان هذه الفاحشة بعد هذا البيان لاتتصل بعقد الزوج علي زوجته ولا تؤثر فيه

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