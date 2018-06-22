ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إنشاء مجمعين زراعي وخدمي بقرية الروضة بشمال سيناء

الجمعة 22/يونيو/2018 - 02:21 م
صدى البلد
احمد صالح
أعلن المهندس مصطفى عايش رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أنه تقرر إنشاء مجمع زراعى وآخر خدمى فى قرية الروضة والذي يضم مشاغل للخياطة والتطريز ونول سجاد ومعرض دائم للمنتجات وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية.

ونوه عايش بأنه تم تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لإنشاء 300 وحدة سكنية ورفع كفاءة منازل القرية، إلى جانب رفع كفاءة شبكتى الطرق الداخلية والمياه فى القرية.

من جانبه، أشار ممثل الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى إلى تطوير شبكتى المياه والصرف الصحى وإنشاء محطات مياه ومعالجة ورفع وصرف صحى بتكاليف تصل الى 35 مليون جنيه وفقا للبروتوكول الموقع مع وزارة الانتاج الحربى لصالح القرية.

ترشيحاتنا

حنان مطاوع: ترتيب الأسماء بحسب الظهور يحفظ حق الفنان

ليفربول يحتفل بمرور عام على انضمام صلاح: ما حدث سيذكره التاريخ

إقالة سامباولى تكلف الاتحاد الأرجنتيني 20 مليون دولار

أهالي بولاق يكشفون تفاصيل قتل أحفاد الفنان المرسي ابو العباس.. صور

منتخب أيسلندا في مهمة أمام نيجيريا لاقتناص بطاقة التأهل

روسيا ترصد أوضاع المنتخب المصري قبل مباراة الأخيرة مع السعودية

عروض احتراف لرباعي الزمالك حامد وجبر ومعروف وإبراهيم

صحيفة أرجنتينية : كابوس ميسي في كأس العالم

السعودية تقتل حلم قطر في استضافة كأس العالم 2022

ماكسي لوبيز: ميسي يتعرض لضغط كبير مع منتخب الأرجنتين

رابط كورة لايف بث مباشر| مباراة البرازيل وكوستاريكا بث الاسطورة لايف

هيئة كبار العلماء توجه رسالة لولي العهد السعودي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. تشييع جثمان الحكم الدولي حسين فهمي

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يصليان الجمعة بمسجد زين العابدين.. فيديو وصور

أهالي بولاق يكشفون تفاصيل قتل أحفاد الفنان المرسي ابو العباس.. صور

أحدث تصميمات مايوه المحجبات "البوركيني في 2018 ..صور

شاهد.. 100 صورة من عزاء والد المطرب أبو

فيديو

شاهد.. كلمة وجاكيت سبب أكبر موجة غضب على ميلانيا ترامب
مستشار فلسطينى: أمريكا أصبحت خصما بشكل واضح.. فيديو
بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
شاهد.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد علي زين العابدين بالقاهرة
وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد سيدي علي زين العابدين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟