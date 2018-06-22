إنشاء مجمعين زراعي وخدمي بقرية الروضة بشمال سيناء

أعلن المهندس مصطفى عايش رئيس منطقة تعمير شمال سيناء أنه تقرر إنشاء مجمع زراعى وآخر خدمى فى قرية الروضة والذي يضم مشاغل للخياطة والتطريز ونول سجاد ومعرض دائم للمنتجات وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية.



ونوه عايش بأنه تم تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه لإنشاء 300 وحدة سكنية ورفع كفاءة منازل القرية، إلى جانب رفع كفاءة شبكتى الطرق الداخلية والمياه فى القرية.



من جانبه، أشار ممثل الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى إلى تطوير شبكتى المياه والصرف الصحى وإنشاء محطات مياه ومعالجة ورفع وصرف صحى بتكاليف تصل الى 35 مليون جنيه وفقا للبروتوكول الموقع مع وزارة الانتاج الحربى لصالح القرية.